Офицера ВМФ арестовали по делу о хищении 497 млн рублей

По делу о хищении выделенных Минобороны РФ средств арестован экс-глава службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ, капитан 1-го ранга Вадим Мовчан. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на постановление гарнизонного военного суда.

«В отношении бывшего начальника службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ, капитана 1-го ранга Вадима Мовчана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — говорится в документе.

Так, по версии следствия, с сентября 2013 по декабрь 2017 года мужчина путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц совершил хищение средств Минобороны, используя для этого свое служебное положение.

Кроме того, в преступлении участвовали руководитель ОАО «Завод «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев, глава АО «Союз-М» Замир Ахмедов и другие лица. Общая сумма похищенных средств на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Мурманской областей составила более 497 млн рублей.

После того как обвиняемый узнал о возбуждении уголовного дела, он встретился с замглавы службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ, который участвовал в производстве комиссионной военно-технической судебной экспертизы по данному делу. Мовчан попросил эксперта указать в заключении сведения, которые позволят ему избежать уголовного наказания.

«Причастность Мовчана к совершению инкриминируемого преступления, по мнению следствия, подтверждается собранными доказательствами, в том числе результатами ОРД (оперативно-разыскной деятельности. — Ред.), заключением эксперта, актами ревизии и проверок, протоколами осмотров, показаниями свидетелей, обвиняемых и иными доказательствами», — указано в постановлении.

7 декабря Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого в хищении экс-главу Калининского района города Ивана Громова. По данным «Известий», чиновник подозревается в хищении более 150 млн рублей. Преступления могли совершаться, когда Громов занимал пост главы комитета города по информатизации.