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Армия Израиля не стала комментировать данные о ракетных ударах в Сирии

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Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения СМИ об израильских ракетных ударах в районе сирийского морского порта Латакия. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил представитель Вооруженных сил страны.

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«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — приводит ТАСС сообщение представителя израильской армии.

Ранее в этот день стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают удар Израиля по торговому порту Латакия. Израильская атака поразила контейнерную площадку порта, что привело к значительному материальному ущербу и пожару.

22 декабря использование Израилем гражданских самолетов для прикрытия агрессии в Сирии назвали нарушением международных правил. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате. В частности, стороны призвали Израиль прекратить продолжающиеся военные нападения в Сирии.

Ранее, 16 декабря, ПВО Сирии уничтожила семь из восьми ракет, выпущенных истребителями Израиля по району международного аэропорта в Дамаске. При авиаударе погиб один человек и был поврежден склад материального имущества.

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