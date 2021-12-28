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Власти Самары подняли цены на посещение городских бань

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В Самаре увеличилась стоимость посещения муниципальных бань. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Так, один помыв в общем отделении обойдется в 260 рублей, для льготных категорий граждан — 130 рублей. Новые расценки вступят в силу с 1 января 2022 года.

Таким образом, посещение муниципальной бани для рядовых жителей города подорожает на 20 рублей, а для льготников — на 10 рублей, пишет НИА «Самара».

Ранее сообщалось, что средняя стоимость поздравления от Деда Мороза в России с 2018 года выросла на 68% и составила 1755 рублей. Таковы данные аналитического проекта Tinkoff Data. Основной рост цены пришелся на пандемийный 2020 год.

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