МИД России назвал вероятную дату переговоров с США по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января.

Он добавил, что консультации в рамках совета РФ — НАТО могут пройти 12 января, а встреча представителей России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — 13 января.

Замминистра уточнил, что окончательной договоренности по датам переговоров еще нет, пишет «РИА Новости».

Рядков отметил, что российская сторона уже передала предложения по повестке дня переговоров, однако «в Вашингтоне говорят о неких абстракциях».

Также во вторник агентство AFP со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что российско-американские переговоры по ситуации на Украине и контролю над вооружениями состоятся 10 января.

Министерство обороны России 27 декабря сообщило о готовности приступить к переговорам с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности, о чем в ходе консультаций по проектам договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно документам, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.