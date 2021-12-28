Более 150 деревьев вырубят в Омске ради строительства складов

Администрация Омска дала разрешение на вырубку 153 деревьев ради строительства складов. Повторное обращение в комиссию по вырубкам подала компания «Логопарк «Солнечный». Взамен компания обязуется высадить 459 шаровидных ив.

Речь идет о проекте строительства логистического парка «Солнечный» на улице 2-й Солнечной. Снесут 140 берез, 10 тополей и три ивы. Заказчика обязали провести компенсационное озеленение и высадить три крупномерных саженца за каждое снесенное дерево.

Таким образом, на улице Дианова должны появиться 459 деревьев. Решено, что это будут шаровидные ивы, пишет ИА «Город55».

Ранее сообщалось, что в Омске за 65 млн рублей проведут масштабное благоустройство парка «Зеленый остров». В следующем году развернут работы в нижней части парка. Центральный вход в парк начнут благоустраивать в 2023 году.