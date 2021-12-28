Стали известны подробности гибели националиста Просвирнина

Журналист и сторонник националистских идей Егор Просвирнин, выпавший из окна на Тверском бульваре, умер в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В момент инцидента мужчина находился дома один. В результате удара головой об асфальт он получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте, уточняет телеканал.

Просвирнин выпал из окна дома на Тверском бульваре накануне. В руках мужчины находился нож. Журналист скончался до прибытия медиков. Позже корреспондент «Известий» сообщил с места происшествия, что погибшим оказался блогер-националист, основатель проекта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин, ему было 35 лет.

На месте его гибели возник стихийный мемориал. Сторонники идей националиста возложили цветы к месту его гибели.

Незадолго до гибели Просвирнин вел себя неадекватно, соседям пришлось вызвать полицию. Жильцы дома слышали ссору мужчины с супругой и тещей.

В 2017 году проект «Спутник и Погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес «Спутник и Погром» в список запрещенных сайтов.