Новую меру поддержки социальных предпринимателей запустили в Тюмени

В Тюменской области заработала новая мера государственной поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В конкурсе грантов от Минэкономразвития России принимали участие предприятия, получившие социальный статус. В итоге гранты получили 16 предпринимателей.

По словам главы центра инноваций социальной сферы областного Инвестиционного агентства Александра Князева, благодаря этой мере господдержки в уже действующих организациях будут открыты новые направления.

Так, на базе филиала спорткомплекса «Центральный» предприниматель Оксана Ивашова откроет футбольную секцию для девочек. А логопедический центр «Базис речевого и общего развития» внедрит первые в своем роде для Тюмени направления коррекции для детей с нарушением речи, пишет портал «Наш город».

Ранее сообщалось, что в Тюмени за год удалось благоустроить восемь общественных территорий. Работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».