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Опубликованы переговоры экипажа упавшего вертолета Ми-2 в Удмуртии

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После крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии пилот и пассажир находились в состоянии шока. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает канал РЕН ТВ со ссылкой на переговоры экипажа с диспетчером.

Также известно, что пилот не смог передать свои координаты или указать ориентиры, что осложнило поиски.

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«Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации», — рассказал замначальника ГУ МЧС по Удмуртии Андрей Блинов.

Был ли на упавшем Ми-2 бортовой самописец, пока не известно, так как на эту модель вертолета их начали устанавливать только после модернизации.

Как рассказали коллеги погибшего, он был очень опытным летчиком — провел в воздухе тысячи часов и совершил сотни вылетов. Ранее пилот служил в военной авиации.

27 декабря вертолет совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. По данным Следственного комитета РФ, борт совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. После падения пилот также смог выйти на связь и сообщить о крушении.

К месту падения вертолета отправились спасатели. Найти Ми-2 было сложно из-за сильного мороза, который осложнял работу спасателей. После обнаружения транспортного средства пилота и пассажира, которые были зажаты в кабине, извлекли и передали медикам.

28 декабря глава республики Александр Бречалов сообщил, что пилот вертолета Ми-2 скончался при осмотре врачами. Информацию об этом позже подтвердили и в республиканском минздраве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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