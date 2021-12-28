Ребенок засунул часть новогодней игрушки в розетку и обжегся в Омске

В Омске госпитализировали годовалого мальчика, который засунул часть новогодней игрушки в розетку. У него электротравма и термический ожог пальцев.

Инцидент произошел в Центральном округе 27 декабря. Предварительно установлено, что ребенок поместил металлический фрагмент игрушки в розетку. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники городского отдела полиции, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее сообщалось, что в Тамбове девочка проглотила сразу 40 магнитных шаров. Они притягивались друг к другу и слипались через стенки кишечника. Часть шариков врачи сумели извлечь эндоскопическим путем через гастроскоп. Оставшиеся шары пришлось удалять при помощи хирургического вмешательства.