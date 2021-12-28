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Жириновский предложил перенести новогодние каникулы на отпуска

Глава ЛДПР Жириновский: 15 дней новогодних каникул следует перенести в отпуска граждан
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить новогодние праздники и предложить россиянам присоединить эти дни к своим отпускам.

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По его словам, партия выступает за сохранение количества выходных дней для граждан, однако всеобщие фиксированные каникулы следует заменить на увеличение отпуска. Так россияне смогут сами решить, в каком месяце потратить дополнительные 15 дней.

«Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет, тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать», — указал политик в беседе с «РИА Новости».

Также Жириновский отметил, что период новогодних праздников гражданам сложно заняться чем-то полезным.

«Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах?», — резюмировал он.

23 декабря «Известия» ознакомились с исследованием сервиса «Работа.ру» и выяснили, что примерно 47% россиян намерены работать или подрабатывать в период новогодних праздников. Отмечается, что этот показатель стал ниже по сравнению с 2020 годом (54%) и 2019-м (58%).

Ранее, 20 декабря, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко предложил 31 декабря сделать выходным днем на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к встрече Нового года. В Совете Федерации поддержали эту идею. Как отметил заместитель председателя комитета по экономической политике верхней палаты парламента Иван Абрамов, администрации субъектов имеют право объявлять 31 декабря выходным днем в своем регионе.

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