Виновника ДТП с пятью пострадавшими будут судить в Тюменской области

В Исетский районный суд поступили материалы дела в отношении водителя иномарки, ставшего виновником аварии с тяжкими последствиями. В результате ДТП пять человек получили тяжелые травмы.

Как напоминает megatyumen.ru, инцидент произошел 25 декабря 2020 года на 134-м км автодороги Курган–Тюмень. Водитель автомобиля марки Hyundai выехал на встречную полосу, по которой двигался автомобиль УАЗ. Не снижая скорости, он продолжил обгон, вывернул на левую обочину, где машины столкнулись.

В результате аварии пострадали четыре пассажира иномарки и пассажир УАЗ.

26 декабря сообщалось о крупном ДТП в Ростовской области с участием микроавтобуса и грузовика, ехавшего в попутном направлении. В результате аварии погибли три человека, пострадали шесть человек.