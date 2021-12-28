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В МИД России отреагировали на угрозу об ограничении импорта смартфонов из США

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Россия расценивает угрозу об ограничении импорта смартфонов и автозапчастей из США в Россию как пример воинствующей риторики. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

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«Мы отфиксировали недавно растиражированную американскими СМИ угрозу о возможных ограничениях с их стороны на поставки в Россию смартфонов, деталей для самолетов, автомобилей и другой продукции. Воспринимаем это как пример воинствующей риторики, как продолжение угроз со стороны Вашингтона», — приводит «РИА Новости» слова Биричевского.

Он добавил, что все эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и подрывают основы международной торговой системы.

22 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон может ввести жесткие меры против российского импорта в случае «вторжения» России на Украину. Речь идет о санкциях по линии ВТО на ввоз смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.

24 декабря замглавы МИД РФ Александр Панкин назвал маловероятными меры США в отношении России по линии ВТО. По его словам, торговая политика РФ проводится в полном соответствии с правилами организации.

21 декабря офис торгового представителя США (USTR) упрекнул РФ в якобы расширении государственного контроля над экономикой из-за программы импортозамещения. Власти США выразили обеспокоенность тем, что «Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства».

В Кремле не согласились с такой позицией США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не нарушает правил ВТО.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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