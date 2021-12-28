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Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью игроков на русском языке

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Украинский футбольный клуб «Верес» оштрафован контрольно-дисциплинарным комитетом за разговор не на государственном языке во время интервью игроков. Об этом сообщается на официальном сайте ФК.

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Так, спортсмены говорили с журналистом на русском языке. Интервью состоялось после матча 17-го тура чемпионата Украины, в ходе которого «Верес» встретился с «Динамо» (0:3).

Как указали в пресс-службе клуба, причиной штрафа стало нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке. Теперь представители «Вереса» будут выступать перед СМИ только на украинском языке.

«Отныне и дальше представители народного клуба «Верес» будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского», — указано в сообщении.

11 августа украинская писательница Лариса Ницой обвинила украинских олимпийцев в «щебете» на русском языке и заявила, что спортсмены ведут психологическую войну против украинского общества и ломают его. При этом ранее она предложила называть русский язык московским, а Россию — Московией.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

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