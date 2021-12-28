В МИД России оценили возможность США ограничить конвертацию рубля

Возможность США ограничить конвертацию рубля как национальной валюты, снова сделать его «деревянным» — это из разряда фантастики, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, сложно представить, каким образом можно реализовать такие «экзотические» меры.

«Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает. Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики», — подчеркнул Биричевский в беседе с «РИА Новости».

Также он оценил вероятность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, указав, что риторика об этом шаге США в качестве санкционной меры то возобновляется, то затихает, но так или иначе реальных перспектив совершения подобного шага нет.

27 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит в реализацию сценариев, при которых против страны введут небывалые санкции, обещанные США. Он также указал, что РФ не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций и выразил надежду на благоразумие западных политиков.

О рассмотрении США и ЕС вопроса введения новых санкций в отношении России агентство Bloomberg сообщило 7 декабря. Уточнялось, что рестрикции могут коснуться крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В качестве радикальных мер обсуждается возможность отключения России от SWIFT. Также рассматривается вопрос об ограничении конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты.

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков в беседе с «Известиями» указал на то, что отключение РФ от SWIFT крайне маловероятно, поскольку это причинит непоправимый ущерб репутации и надежности международной системы платежей. Он подчеркнул, что подобные угрозы со стороны Вашингтона следует воспринимать как «очередные страшилки».