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Диетолог назвала главную пользу фисташек

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Фисташки улучшают работу сердечно-сосудистой системы и ускоряют обмен веществ. Об этом рассказала «РИА Новости» врач-диетолог Татьяна Разумовская.

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По ее словам, содержащийся в фисташках витамин B7 (биотин) помогает легко усваиваться белкам и способствует сжиганию жиров. При дефиците в организме этого витамина заметно ухудшается качество волос и кожи, появляется депрессивное настроение.

Специалист отметила, что калий и магний, которые содержатся в этих орехах, укрепляют сосуды и нормализуют пульс. Врач посоветовала употреблять до 15 фисташек в день взрослым и не более семи — детям, а также предупредила, что фисташки могут вызывать аллергию, передает слова специалиста «Газета.Ru».

Кроме того, этот продукт имеет высокую калорийность — около 550-560 килокалорий на 100 граммов, добавила диетолог.

29 ноября врач-диетолог Светлана Панченко рассказала, что арахис считается самым вредным орехом по ряду причин. Продукт является одним из самых сильных аллергенов, поскольку растет в земле и часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно повлиять на здоровье человека

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