Диетолог назвала главную пользу фисташек

Фисташки улучшают работу сердечно-сосудистой системы и ускоряют обмен веществ. Об этом рассказала «РИА Новости» врач-диетолог Татьяна Разумовская.

По ее словам, содержащийся в фисташках витамин B7 (биотин) помогает легко усваиваться белкам и способствует сжиганию жиров. При дефиците в организме этого витамина заметно ухудшается качество волос и кожи, появляется депрессивное настроение.

Специалист отметила, что калий и магний, которые содержатся в этих орехах, укрепляют сосуды и нормализуют пульс. Врач посоветовала употреблять до 15 фисташек в день взрослым и не более семи — детям, а также предупредила, что фисташки могут вызывать аллергию, передает слова специалиста «Газета.Ru».

Кроме того, этот продукт имеет высокую калорийность — около 550-560 килокалорий на 100 граммов, добавила диетолог.

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