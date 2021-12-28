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Диетолог рассказала о пользе груши

Диетолог Микитюк: одна груша в день улучшает пищеварение и работу сердца
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Пищеварение и работа сердца могут существенно улучшиться при употреблении одной груши в день, рассказала диетолог Людмила Микитюк.

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«Особенно полезна кожица груши — в ней есть полезные для сердца и сосудов флаваноиды, которые снижают ломкость капилляров, делают красные клетки крови более эластичными», — объяснила специалист 28 декабря в беседе с «РИА Новости».

Она добавила, что груша содержит до 20% дневной нормы клетчатки, благотворно влияющей на пищеварение, а способность плода связывать жирные кислоты снижает уровень холестерина в организме.

Также груша содержит арбутин — обладающее антибактериальными свойствами вещество. Благодаря обилию калия и мочегонному эффекту фрукт способствует борьбе с инфекциями мочеполовых путей.

Диетолог отметила, что груша противопоказана при сахарном диабете и язвенной болезни. К тому же обилие грубых волокон может провоцировать диарею, если употреблять фрукт бесконтрольно.

Врач-диетолог Ольга Кораблева 28 декабря рассказала об опасностях моркови. В частности, по словам специалиста, морковь нельзя есть при язвенной болезни желудка или кишечника, а также при энтерите.

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