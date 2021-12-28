Экономист оценил перспективы для снижения инфляции в России

В первом квартале наступающего года инфляция будет высокой, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Как полагает специалист, новый виток подорожания продукции можно ожидать в феврале, когда в страну прибудут товары, закупленные в 2021 году по уже возросшим ценам.

Также экономист обратил внимание на активную индексацию тарифов ЖКУ, акцизов на табак и алкоголь, введение маркировки на некоторые виды товаров. Кроме того, наблюдается рост цен на услуги, в частности, в сфере ремонтных работ.

В целом, по прогнозу Переславского, показатели инфляции по итогам следующего года составят 8%. В случае победы над пандемией COVID-19 рост цен остановится примерно на уровне 6%.

«Если будут введены новые санкции, пандемия получит новый виток развития после «Омикрона», а напряженность между ЕС и Россией достигнет точки невозврата, то мы можем увидеть и 10, и 12%», — заявил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

27 декабря глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам этого года инфляция в России будет немного выше 8%.

Ранее, 22 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ростом инфляции в России — это отчасти плата за открытость экономики. Он отметил, что в правительстве знают о росте цен, а инфляция в стране является в основном импортируемой. В качестве мер по борьбе с инфляцией Мишустин назвал задачи, связанные с импортозамещением и наращиванием потенциала отечественного агропромышленного комплекса.