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В Ижевске госпитализировали выжившего члена экипажа вертолета Ми-2

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Выживший в результате экстренной посадки вертолета в Удмуртии член экипажа находится в тяжелом состоянии. Мужчину с различными травмами доставили в Первую республиканскую клиническую больницу в Ижевске. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Пострадавший находится в сознании.

Ранее, 27 декабря, около 14:00 мск вертолет совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. По данным Следственного комитета РФ, борт совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. После падения пилот также смог выйти на связь и сообщить о крушении.

К поиску места аварийной посадки вертолета отправилась наземная группировка спасателей на технике повышенной проходимости, в том числе двух снегоходах. Из Перми вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой. Были привлечены беспилотные авиационные системы МЧС.

Председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов сообщал, что на место жесткой посадки вертолета выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная, врачебная и фельдшерская. Он также подтвердил, что экипаж вертолета осуществлял патрулирование магистральных нефтепроводов.

Спасателям серьезно мешали погодные условия — сильный мороз, но через несколько часов найти Ми-2 все же удалось. Пилот и пассажир оказались зажатыми в искореженной кабине. Их извлекли и передали медикам.

Во вторник, 28 декабря, глава республики Александр Бречалов сообщил, что один член экипажа, предположительно, пилот вертолета Ми-2, скончался при осмотре врачами. Информацию подтвердили в республиканском минздраве.

Предварительной причиной крушения вертолета называется снежный вихрь. По информации источника «Известий», вертолет попал в вихревой поток. При этом малая высота помогла избежать сильных разрушений.

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