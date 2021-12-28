Глава ЛДПР Жириновский предложил включить 15 дней новогодних каникул в отпуска граждан

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам.

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать», — рассказал политик «РИА Новости» во вторник, 28 декабря.

20 декабря первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко высказал мнение, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к встрече Нового года.

В Совете Федерации поддержали эту идею. По словам заместителя председателя комитета по экономической политике верхней палаты парламента Ивана Абрамова, согласно текущему законодательству, администрации субъектов имеют право объявлять 31 декабря выходным днем в своем регионе.