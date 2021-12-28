В МИД РФ назвали «экзотикой» способность США сделать рубль «деревянным»

Возможность США повлиять на конвертацию рубля и ограничить ее — «что-то из разряда фантастики», уверен глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», — поделился дипломат с «РИА Новости» 28 декабря.

Он добавил, что можно попытаться запретить отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что часто случается.

«Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики», — подчеркнул Биричевский.

Ранее он оценил вероятность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, указав, что риторика об этом шаге США в качестве санкционной меры то возобновляется, то затихает, но так или иначе реальных перспектив совершения подобного шага нет.

Глава МИД России Сергей Лавров 27 декабря заявил, что не верит в реализацию сценариев, при которых против страны введут небывалые санкции, обещанные США. Он обратил внимание на то, что Россия не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций и выразил надежду на благоразумие западных политиков.