Чернышенко поделился планами создания аналога сайта Booking в России

В России может появиться отечественный аналог международного сервиса поиска и бронирования отелей Booking.com. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во вторник, 28 декабря.

«Сейчас в России мы создаем новую туристическую инфраструктуру. Выводим внутренний туризм на новый уровень», — также рассказал вице-премьер «РИА Новости».

По его словам, по всей стране появятся сотни новых гостиниц и туристических комплексов для всесезонного отдыха.

Чернышенко напомнил, что одной из национальных целей, поставленных президентом России, является цифровая трансформация.

«И будет логичным, развивая внутренний туризм, разрабатывать отечественные цифровые сервисы в индустрии гостеприимства. <...> Возможности создания в будущем российского аналога Booking.com есть», — заявил он.

26 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на Booking.com штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В антимонопольной службе считают, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

В конце августа Арбитражный суд Москвы отклонил иск Booking.com B.V. к ФАС о признании незаконными решений в рамках дела против агрегатора о навязывании гостиницам требований по соблюдению паритета цен.

14 сентября московский арбитраж зарегистрировал заявление Booking.com B.V., требующей признать незаконным штраф в 1,3 млрд рублей.