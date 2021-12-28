Популярные блогеры записали видео в поддержку Хованского

Видеообращение в поддержку блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО из-за обвинений в оправдании терроризма, было размещено на официальном канале ютубера 27 декабря.

Видео начинает девушка Хованского Мария Нелюбова. Затем к ее повествованию об истории задержания и содержания Юрия под стражей присоединяются блогеры, среди которых Николай Соболев, Руслан Усачев, Эльдар Джарахов, Дмитрий Ларин, Илья Мэддисон и другие.

В конце видео блогеры подчеркнули неправомерность осуждения человека за исполненную в 2012 году песню по законам 2018 года и оказания давления ради сделки со следствием.

«Мы просим распространить это видео и освободить Юрия Хованского, который прямо сейчас тихо умирает в СИЗО, теряя остатки надежды на освобождение и возвращение к своей семье», — завершают участники видео в поддержку обвиняемого в оправдании терроризма Юрия Хованского.

Ролик, собравший за 16 часов почти 750 тыс. просмотров, призывает поддержать петицию об освобождении ютубера. На текущий момент она собрала более 59 тыс. подписей.

29 декабря в 15.00 в Куйбышевском районном суде состоится заседание суда по отмене/изменении меры пресечения Хованскому. Следствие планирует ходатайствовать об изменении или отмене меры пресечения, ранее избранной видеоблогеру.

Юрий Хованский был задержан 9 июня 2021. В Следственном комитете РФ заявили, что он вышел в интернет и исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке, начавшийся во время мюзикла «Норд-Ост», в 2002 году. В тот же день блогер заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

10 июня суд принял решение об аресте Хованского, которое затем неоднократно продлевалось. Как объяснила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, Хованский признал исполнение песни, но не ее распространение в Сети.

Она отметила, что песня была исполнена много лет назад, но в интернете оказалась недавно, Хованский не собирался выставлять ее на YouTube. Мартыненко добавила, что «он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам».