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Диетолог рассказала о рисках употребления моркови

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Морковь нельзя есть при диагностированной язвенной болезни желудка или кишечника, а также при энтерите. Об этом сообщила врач-диетолог Ольга Кораблева во вторник, 28 декабря.

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Несмотря на то что морковь ускоряет обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови и способствует похудению, некоторым людям ее лучше не употреблять. Например, она опасна при болезнях печени, ведь этот орган в случае проблем может не усваивать каротин, отметила диетолог в беседе с «РИА Новости».

Есть определенные правила выбора моркови: прежде всего, она не должна быть мягкой и бугристой. Также не допускается наличие на овоще трещин и пятен, что говорит о испорченности плода в середине.

24 декабря врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, как зимой восполнить дефицит витамина D в организме. Он, например, содержится в рыбьем жире и печени трески. Можно также чаще питаться жирной морской рыбой типа скумбрии, лучше три-четыре раза в неделю.

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