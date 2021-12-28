В Минприроды намерены привлечь казаков для охраны лесов

Заместитель министра Минприроды России Сергей Анопренко выступил с инициативой привлечь казаков к природоохранной деятельности, экологической безопасности и охране лесов. С ними планируется заключать гражданско-правовые договоры. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила газета «Коммерсант».

Как отмечает издание, речь идет в основном о рейдовых мероприятиях и режиме ЧС. Предполагается даже рассмотреть возможность включения дополнительных мероприятий в программы нацпроекта «Экология» с финансированием из федерального бюджета.

«В системе министерства есть вакантные должности, которые могли бы занять казаки, — 6137 вакансий», — приводит газета слова пресс-службы ведомства.

Для них будет организовано обучение на базе министерских образовательных центров, а обеспечивать экологическую безопасность на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) казаки смогут после заключения соглашений между реестровыми казачьими обществами и администрацией ООПТ. В пресс-службе также пояснили, что уже восемь территорий готовы к этому.

В Минприроде также заметили, что сейчас войсковые казачьи общества бесплатно помогают регионам в охране и воспроизводстве лесов и участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок мусора в Калмыкии, Ростовской, Саратовской и других областях.

Как рассказал газете федеральный чиновник, знакомый с ходом реализации политики в отношении казачьих сообществ, в настоящий момент зарплаты лесников очень маленькие, что и натолкнуло на мысль, заключать с казаками договоры на год.

Он добавил, что такая практика уже опробована в некоторых регионах, и сейчас речь идет о ее дальнейшем распространении, а главный проект в этой сфере — создание казачьих батальонов в Росгвардии. Первый такой батальон может появиться в 2022 году и будет находиться в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ранее, 27 декабря, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России подвел итоги 2021 года в сфере экологии. Как отметил глава WWF России Дмитрий Горшков, в уходящем году интерес граждан к сохранению окружающего мира получил новый виток развития, экология заняла важное место в мировой и российской повестке.

Изменения коснулись природоохранного законодательства, а также регулирующего сферу энергетики. Помимо этого, правительство РФ приняло стратегию развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Президент РФ Владимир Путин поручил достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Данное решение соответствует глобальному тренду, требованиям общественности и передового бизнеса, подчеркнули в WWF.

2 ноября российский лидер заявил, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов. Глава государства подчеркнул, что российские леса составляют около 20% лесных массивов мира, и страна принимает энергичные меры по их защите.