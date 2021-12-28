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Ребенок получил травмы в результате столкновения автобусов в Омске

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Столкновение двух автобусов произошло в Омске, в результате пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону во вторник, 28 декабря.

Водитель одного из автобусов не удержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшее перед ним транспортное средство. В одном из автобусов находились шесть пассажиров, в другом — 20.

Состояние пострадавшего ребенка не вызывает опасений у врачей, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

25 декабря автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, в результате пострадал пассажир автобуса. Инцидент произошел на 94-м км трассы М-4 «Дон».

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