Кличко поздравил всех с наступающим 2220 годом

Виталий Кличко поздравил украинцев с 2220 годом. Мэр Киева попытался исправить ситуацию, но вышло ещё хуже, передает телеканал «Известия».

«С хорошим настроением встречаем новый 2220... 2222 год».

Это уже не первая ошибка Кличко в выступлениях. В ноябре 2020-го мэр даже издал сборник своих оговорок.

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