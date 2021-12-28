Политолог упрекнул Украину в «криворуком» выполнении обещаний

Власти Украины дают огромное количество обещаний и не выполняют их, а благосостояние растет только у отдельной части населения. Такое заявление сделал политолог Александр Лазарев в понедельник, 27 декабря.

Как пример сомнительных достижений страны он указал на проиндексирование украинским пенсионерам пенсии на семь гривен.

«Может, лучше вообще ничего не делать? Государство очень криворуко подходит, вот так руки растут», — сказал политолог в эфире телеканала «Наш».

27 декабря бывший руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов заявил, что конституция страны полностью себя изжила, и жизнь украинцев ее содержанию не соответствует. По его словам, Украина не является унитарным государством, так как в стране как минимум нет бесплатного образования.