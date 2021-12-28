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Стихийный мемориал возник на месте гибели националиста Просвирнина

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На месте гибели журналиста и сторонника националистских идей Егора Просвирнина возник стихийный мемориал во вторник, 28 декабря.

Сторонники идей националиста несут цветы к месту его трагической гибели.

27 декабря голый мужчина выпал из окна с ножом в руке на Тверском бульваре в центре Москвы. Отмечалось, что он получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков. Позже корреспондент «Известий» сообщил с места происшествия, что погибшим оказался блогер-националист, основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин, которому было 35 лет.

Незадолго до гибели Просвирнин вел себя неадекватно, соседям пришлось вызвать полицию. Жильцы дома слышали ссору мужчины с супругой и тещей. Следственные органы уже окончили работу в квартире погибшего. Следственные мероприятия в квартире продолжались несколько часов.

В 2017 году проект «Спутник и погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес «Спутник и Погром» в список запрещенных сайтов.

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