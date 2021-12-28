Американские дипломаты отправятся на Олимпиаду в Пекин для поддержки спортсменов

Дипломаты США поедут в Пекин, чтобы поддержать американских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, заявили в администрации американского президента Джо Байдена. Об этом 27 декабря написал The New York Post.

Министерство иностранных дел Китая в понедельник сообщило о 18 заявлениях на получение дипломатических виз от США. По данным газеты South China Morning Post, перед церемонией открытия Олимпийских игр 4 февраля может появиться еще 40 заявлений.

Государственный департамент США и Совет национальной безопасности Белого дома заявили в понедельник, что никаких изменений в «дипломатическом бойкоте», который ранее объявил Джо Байден, не произошло.

«Мы намерены предоставлять услуги консульской и дипломатической защиты для обеспечения безопасности наших спортсменов, тренеров, инструкторов и персонала и доступа к услугам, которые мы предоставляем всем гражданам США за рубежом. Любое заявление на визу будет адресовано этим сотрудникам консульской и дипломатической службы безопасности. Наличие такого персонала на местах является нормой, и этот персонал не является официальным или дипломатическим представительством на Играх», — говорится в заявлении двух ведомств.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь ранее заявил, что запрос дипломатических виз со стороны США показывает, что объявленный Байденом бойкот был «фарсом».

«Американская сторона недавно устроила фарс с целью политических манипуляций и заявила, что не направит никаких дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские игры в Пекине, хотя на самом деле их и не приглашали. Мы снова призываем американскую сторону практиковать олимпийский дух, прекратить политизировать спорт и остановить дальнейшие комментарии или действия, которые могли бы помешать или сорвать зимние Олимпийские игры в Пекине», — заявил Чжао.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о решении США устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине 6 декабря. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете 7 декабря отметили, что уважают решение США. Представитель организации отметил, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Китай в ответ на выпад США сделал строгое представление и пообещал принять решительные меры в ответ на дипломатический бойкот Вашингтоном зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Посольство КНР в Вашингтоне в этот день назвало демарш Вашингтона «политической манипуляцией».

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.