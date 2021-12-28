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Гидрометцентр предрек Москве потепление и оттепель в начале января

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Первый день 2022 года в Москве будет теплее нормы на 4 градуса, а со 2 января начнется оттепель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 28 декабря.

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«В течение рабочей недели в Москве температура будет ниже нормы. Будет такая прохладная, но комфортная погода. Почему комфортная? Существенного ветра не будет, температура во вторник прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, в среду и четверг — примерно на 4 градуса ниже нормы. Но к выходным температура будет заметно повышаться. 1 января температура будет уже на 4 градуса выше нормы. Прогнозируется 1-6 градусов мороза», — рассказал он ТАСС.

27 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве ожидается «скандинавская еврозима». Специалист объяснил, что ситуация с погодой будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном.

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