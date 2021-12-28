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Бизнес раскритиковал распределение субсидий в туротрасли

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Бизнес и эксперты раскритиковали новый принцип распределения субсидий на развитие туризма в регионах. Речь идет о двух проектах постановлений правительства, которые Ростуризм разработал в августе 2021 года. В частности, о распределении федеральных средств на грантовую поддержку развития внутреннего и въездного туризма, а также создание кемпингов и автокемпингов.

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Проекты предполагают, что теперь распределением субсидий будут заниматься региональные власти, хотя в 2020 году был проведен похожий конкурс на федеральном уровне, рассказал вице-президент «Опоры России», член общественно-экспертного совета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Алексей Кожевников.

Однако тогда среди предпринимателей осталось немало вопросов о прозрачности процедуры распределения средств, отметил он. Бизнесу было всё еще непонятно, на основании чего выставлялись баллы участникам, как оценивались проекты, напомнил гендиректор крупной туроператорской компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Новые документы вызывают еще больше вопросов, сказал Алексей Кожевников. Например, в них не указано, что региональными властями должны быть разработаны правила участия предпринимателей в конкурсе, пояснил он. Кроме того, проекты постановлений предусматривают оказание грантовой поддержки государственным и муниципальным компаниям. Участие в конкурсе таких предприятий создает неравные конкурентные условия, сказано в заключениях общественно-экспертного совета по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», направленных в Ростуризм (есть у «Известий»).

Аналогичные письма с просьбой вмешаться в вопрос «Опора России» направила в Федеральную антимонопольную службу и кабмин. ФАС попросили «дать оценку указанным проектам постановлений на предмет соответствия антимонопольному законодательству». С копиями документов ознакомились «Известия».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не дальние дали: бизнес раскритиковал распределение субсидий в туротрасли

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