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Эксперт назвал способы защиты от переохлаждения в мороз

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Морозы могут существенно ослабить чувствительную дыхательную систему и стать причиной переохлаждения. Но заблаговременная защита от морозного воздуха может сохранить здоровье, рассказал 28 декабря заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

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«Для того, чтобы не переохладиться, надо пользоваться шарфом или защищаться от холодного воздуха обычной медицинской маской. Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием. А после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе», — посоветовал врач в беседе с радио Sputnik.

Карабиненко добавил, что у некоторых людей органы дыхания особенно чувствительны к морозному воздуху — даже при небольшом минусе у них начинается кашель, першение в горле, развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей.

«При температуре минус 20-25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе: кашель, затрудненное дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле», — отметил он.

По словам специалиста, к любому неприятному ощущению следует отнестись внимательно, так как воспаленное горло становится уязвимым перед любой инфекцией.

21 декабря главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал категории людей, которым сильные морозы могут нанести особый вред. У людей со здоровой дыхательной системой также могут быть неприятные реакции на морозный воздух.

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