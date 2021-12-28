Прямой эфир
Мир
США увеличили число направляющихся в Европу танкеров с газом
Экономика
Биткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 году
Мир
Израиль атаковал сирийский порт Латакия
Мир
Семь человек погибли при падении автобуса в пропасть в Колумбии
Общество
Минздрав Удмуртии сообщил о тяжелом состоянии выжившего при ЧП с вертолетом
Экономика
В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив отключения России от SWIFT
Общество
В Петербурге около 3 млн человек первично привились от COVID-19
Мир
США испугались мировой войны в январе из-за медлительности Байдена
Мир
Энергопуск второго блока БелАЭС запланировали на I квартал 2022 года
Спорт
Шахматист Непомнящий набрал три очка во второй день ЧМ по рапиду

Украинский политолог назвал конфуцианство условием развития страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки Украины вступить в НАТО результатов не принесут, так как единственно возможный вариант развития страны — конфуцианская политика трех отказов, уверен украинский политолог Александр Лазарев. Об этом он заявил 27 декабря в эфире местного телеканала «Наш».

Оно им НАТО: зачем на Украину войдут иностранные войска
Североатлантический альянс приближается к границам России

«Вступления Украины в НАТО не будет и все эти чаяния безрезультативны. Я давно говорю, что у Украины есть один возможный вариант развития государственности и коммуникаций со всеми блоками и альянсами — это конфуцианская модель золотой гармонии, которая раньше была в Китае на вооружении. Это политика трех отказов — отказ от чрезмерного сближения, от чрезмерной конфронтации и от посягательств на чужие зоны влияния. Только при этой политике мы сможем развиваться и в высокотехнологическом ключе иметь кооперацию с перспективными экономическими зонами», — объяснил он свою позицию.

Лазарев отметил, что дипломатическая позиция президента Украины Владимира Зеленского по вступлению страны в НАТО также завершится «ничем».

Президент Украины 21 декабря заявил, что власти страны хотят услышать конкретные сроки вступления государства в НАТО. Он упомянул стремление страны — как можно скорее урегулировать конфликт в Донбассе, вернуть Крым и достичь членства в ЕС.

16 декабря Зеленский указал на то, что на протяжении многих лет Украина видит себя в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но страны-члены НАТО не имеют единой позиции по вопросу о военной помощи государству.

В декабре 2014 года Верховная рада одобрила отмену внеблокового статуса страны. В феврале 2019-го парламент принял поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021