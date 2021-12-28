Украинский политолог назвал конфуцианство условием развития страны

Попытки Украины вступить в НАТО результатов не принесут, так как единственно возможный вариант развития страны — конфуцианская политика трех отказов, уверен украинский политолог Александр Лазарев. Об этом он заявил 27 декабря в эфире местного телеканала «Наш».

«Вступления Украины в НАТО не будет и все эти чаяния безрезультативны. Я давно говорю, что у Украины есть один возможный вариант развития государственности и коммуникаций со всеми блоками и альянсами — это конфуцианская модель золотой гармонии, которая раньше была в Китае на вооружении. Это политика трех отказов — отказ от чрезмерного сближения, от чрезмерной конфронтации и от посягательств на чужие зоны влияния. Только при этой политике мы сможем развиваться и в высокотехнологическом ключе иметь кооперацию с перспективными экономическими зонами», — объяснил он свою позицию.

Лазарев отметил, что дипломатическая позиция президента Украины Владимира Зеленского по вступлению страны в НАТО также завершится «ничем».

Президент Украины 21 декабря заявил, что власти страны хотят услышать конкретные сроки вступления государства в НАТО. Он упомянул стремление страны — как можно скорее урегулировать конфликт в Донбассе, вернуть Крым и достичь членства в ЕС.

16 декабря Зеленский указал на то, что на протяжении многих лет Украина видит себя в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но страны-члены НАТО не имеют единой позиции по вопросу о военной помощи государству.

В декабре 2014 года Верховная рада одобрила отмену внеблокового статуса страны. В феврале 2019-го парламент принял поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.