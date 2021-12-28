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Экс-глава городского округа на Сахалине получил условный срок за взятку

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Суд признал доказательства, собранные следователями, достаточными для признания виновным в получении взятки экс-главу Макаровского городского округа на Сахалине и приговорил его к шести годам условного лишения свободы с испытательным сроком в пять лет. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Отмечается, что с мая по декабрь 2020 года обвиняемый получил от 59-летнего жителя области взятку в размере 1,6 млн рублей взамен на обещание содействовать в заключении муниципальных контрактов на снос аварийного и ветхого жилья, а также покровительство в будущем при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров.

В ведомстве подчеркнули, что подсудимый полностью признал вину. Суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок шести лет условно с испытательным сроком в пять лет и штрафом в размере восьмикратной суммы взятки.

Кроме того, бывший глава городского округа на восемь лет лишен права занимать руководящие должности в органах власти.

Ранее, 25 декабря, Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал совладельца компании «Перловы и Ко» (Чайный дом Перлова на улице Мясницкая) Леонида Венжика и следователя 11-го отдела ГСУ МВД Москвы Магомеда Тагирова по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Обоим грозит до 12 лет тюрьмы.

24 декабря суд в Ленинградской области арестовал следователя отдела МВД, его подозревают во взяточничестве. По данным следствия, он через посредников получил денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей от потерпевшей по расследуемому делу. Кроме денег сотрудник ведомства потребовал пробурить скважину на территории его домовладения в Ломоносовском районе.

Он задержан, ему предъявлено обвинение.

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