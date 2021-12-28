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Геополитик оценил вероятность военной победы Польши над РФ

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Польша может одержать военную победу над Россией если реформирует свою армию, а Москва откажется от ядерного удара. Такое заявление сделал эксперт по геополитике Яцек Бартосяк.

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При этом, по его словам, для такого развития событий «очень многое предстоит сделать». В нынешних же условиях армия РФ разгромит Польшу в кратчайшие сроки, сказал Бартосяк.

Он также считает, что Россия будет мешать Польше в создании боеспособной армии, ведь это напрямую угрожает ее безопасности.

«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось», — слова эксперта передали в wPolityce в воскресенье, 26 декабря.

Бартосяк выразил уверенность, что требования России по безопасности преследуют цель «подрыва военной мощи Польши».

27 декабря сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий назвал выход Польши из Евросоюза катастрофой для страны. Он считает, что тогда государство может оказаться в сфере влияния России. По мнению сенатора, Варшава должна сделать всё для того, чтобы страна никогда не вышла из ЕС.

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