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Биткоин и жилье в новостройках стали самыми выгодными инвестициями в 2021 году

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Наибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоин, новостройки и акции американского фондового рынка. Об этом говорится в рейтинге международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Известий»).

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Аналитики подсчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2021 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев. Больше всего (уже второй год подряд) везет рисковым инвесторам, сделавшим ставку на биткоин. За год стоимость самой популярной в мире криптовалюты выросла на 75,4%.

Прилично заработать удалось и консерваторам, которые предпочли вложиться в недвижимость, а именно в новостройки — их доход составил 28,7%.

Третье и четвертое места в рейтинге инвестинструментов с наибольшей годовой доходностью заняли американские и российские акции. Те, кто в начале года вложили 100 тыс. рублей в акции из списка S&P 500 (к примеру, приобретя паи в биржевом фонде, привязанном к индексу), к концу года увеличили эту сумму до 129,5 тыс. рублей. После уплаты налога доход составил бы около 25,7 тыс. рублей (25,7%), говорится в исследовании.

В то же время вложение 100 тыс. рублей в российские акции при аналогичном подходе пассивного инвестирования принесло бы около 16,5 тыс. рублей после уплаты налога (рост индекса Мосбиржи полной доходности с учетом реинвестированных дивидендов составил за год 18,9%).

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Все прибыли: названы самые выгодные инвестинструменты в 2021 году

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