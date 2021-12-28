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В НАТО назвали РФ главной воздушной угрозой 2021 года

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В НАТО заявили, что в 2021 году самолеты альянса чаще всего совершали вылеты из-за военных воздушных судов России, которые летали «слишком близко от воздушного пространства стран-членов». Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

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Всего вылетов авиации альянса за год было 370, и конкретно с Россией были связаны 290 из них, сообщает The Associated Press.

По заявлению альянса, большая часть перехватов была связана с «активностью» России в Прибалтике. Инциденты, как правило, проходили без происшествий.

9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая авиация США увеличила количество полетов у восточных границ России. Он отметил, что, в частности, американцы тренируют пуски крылатых ракет.

За день до этого российские Су-27 сопроводили в небе над Черным морем военные самолеты Франции «Рафаль» и «Мираж-2000».

3 декабря гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Отмечалось, что военный самолет хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации. Она подчеркнула, что если в данном случае катастрофу удалось предотвратить, это не значит, что США и НАТО могут безнаказанно рисковать жизнями людей.

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