Три человека пострадали в ДТП с иномаркой на Бутырской улице

На севере Москвы автомобиль BMW X5 врезался в столб на Бутырской улице. Пострадали три человека, о чем стало известно 28 декабря.

На кадрах видно раскуроченное правое крыло автомобиля и дверь со стороны пассажирского сиденья, разбросанные по трассе и тротуару части бампера, осколки и обломки машины.

По предварительной информации, в результате мощного удара автомобиля травмы получили три человека, находившиеся в иномарке. Они госпитализированы.

Также ночью 28 декабря грузовик и такси столкнулись на 48-м км МКАД. В результате ДТП пострадал один человек — водитель такси. Его пришлось доставать из искореженной машины. Грузовик от столкновения загорелся.