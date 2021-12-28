Прямой эфир
Мир
США увеличили число направляющихся в Европу танкеров с газом
Мир
Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
Спорт
Молодежная сборная РФ по хоккею обыграла Швейцарию
Общество
Появилось видео с места крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии
Общество
Минздрав Удмуртии сообщил о тяжелом состоянии выжившего при ЧП с вертолетом
Экономика
В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив отключения России от SWIFT
Общество
В Петербурге около 3 млн человек первично привились от COVID-19
Мир
США испугались мировой войны в январе из-за медлительности Байдена
Мир
Энергопуск второго блока БелАЭС запланировали на I квартал 2022 года
Мир
Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом около $770 млрд

Три человека пострадали в ДТП с иномаркой на Бутырской улице

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На севере Москвы автомобиль BMW X5 врезался в столб на Бутырской улице. Пострадали три человека, о чем стало известно 28 декабря.

На кадрах видно раскуроченное правое крыло автомобиля и дверь со стороны пассажирского сиденья, разбросанные по трассе и тротуару части бампера, осколки и обломки машины.

По предварительной информации, в результате мощного удара автомобиля травмы получили три человека, находившиеся в иномарке. Они госпитализированы.

Также ночью 28 декабря грузовик и такси столкнулись на 48-м км МКАД. В результате ДТП пострадал один человек — водитель такси. Его пришлось доставать из искореженной машины. Грузовик от столкновения загорелся.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021