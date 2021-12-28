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На российской авиабазе Хмеймим в Сирии устроили День национальной кухни

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В преддверии новогодних праздников для военнослужащих российской группировки войск в Сирии на авиабазе Хмеймим организовали День национальной кухни.

В дополнение к основному меню военные смогли попробовать блины с икрой, гуся, фаршированного яблоками, расстегаи, фаршированного осетра и множество других деликатесов русской кухни. К столу их приглашали официантки в кокошниках.

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В другом зале столовой развернулась кухня Армении.

Если для военных этот поход в столовую стал праздником, то для поваров и пекарей событие стало настоящим экзаменом.

«Мы запекаем гуся, к обычным салатам он не идет, выпекаем пироги, пышки, холодец делали — совсем отличается от рутины. Лучший результат для повара — когда говорят спасибо, когда не наиграно, когда пишут в отзывах, что всё отлично. Для нас это лучшая похвала», — отметил повар Артем Смирнов.

Чтобы накрыть такой богатый стол, продовольственной службе не пришлось искать дополнительно какие-то продукты. Всё приготовлено из ингредиентов, регулярно поставляемых на российскую авиабазу.

«Родина нас не забывает, всё это идет за счет основного меню и доставляется сюда морским транспортом. Все эти продукты и так идут в норму солдату, но, используя смекалку наших поваров, показали, что можно из этого сделать и приготовить», — рассказал заместитель командующего группировкой ВС РФ в САР по тылу Виктор Алексеев.

Отмечается, что, устраивая такой праздник, командование авиабазы преследовало три цели: поощрить военнослужащих за отличную службу, разнообразить их рацион и приобщить к кухням братских народов. Планируется, что в следующий раз будут готовить блюда уже других национальных кухонь.

Ранее депутат Госдумы, прославленный боксер-тяжеловес Николай Валуев в канун Рождества выступил в роли деда Мороза перед сирийскими детьми в рамках благотворительной акции, которую российская делегация провела в стране. Завершился праздник сладким угощением и пусканием мыльных пузырей. В будущем планируется сделать такие торжества регулярными.

Рождество в Сирии празднуется 25 декабря, поскольку большинство местных конфессий живут по григорианскому календарю.

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