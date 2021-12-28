Актриса Маша Мериль рассказала о фестивале российских фильмов в Париже

Почетный президент Фестиваля русского кино Маша Мериль, урожденная княжна Мария Гагарина, объявила о новом смотре отечественных фильмов в Париже, на который звездный актер российского кино Юра Борисов привезет несколько своих фильмов. Она также вручит музыкальную премию Мишеля Леграна композитору Эдуарду Артемьеву. Об этом известная актриса и писательница рассказала «Известиям».

«Наш фестиваль, восьмой по счету, на котором мы традиционно показываем и новые ленты, и классику, пройдет с 21 по 29 марта. В этом году его тема — «Когда русские в пути» — идут на войну, переезжают, путешествуют. Как всегда, у нас будут конкурсы художественных и короткометражных фильмов. Среди новинок — несколько фильмов с Юрой Борисовым, в том числе «Купе № 6» Юхо Куосманена, «Капитан Волкогонов бежал» Алексея Чупова и «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. Я, быть может, не разделяю все идеи Серебренникова, но он, несомненно, большой талант. Как и в прошлом году, покажем фильм и с Высоцким. Перед фестивалем с середины января в парижском кинотеатре «Бальзак» на Елисейских полях по воскресеньям будут идти лучшие советские ленты — «Я шагаю по Москве», «Кавказская пленница», «Июльский дождь», «Иван Васильевич меняет профессию».

По словам Маши Мериль , фестиваль российского кино в Париже стремится играть роль посла российского кинематографа, который актриса считает гораздо интереснее французского. Она убеждена, что кино помогает лучше понять страну, чем политики, дипломаты или журналисты.

Также Маша Мериль рассказала о своих отношениях с режиссером Андреем Кончаловским, мастерство которого, по ее мнению, с годами только совершенствуется.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям» от 28 декабря 10:00:

«Французы плачут, когда смотрят русские фильмы, но они их не понимают»