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США сократили срок изоляции при COVID

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Соединенные Штаты сократили вдвое, то есть до пяти дней, рекомендованный срок изоляции при заражении коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 27 декабря.

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Время изоляции уменьшили для конкретных случаев, когда у заболевшего отсутствуют симптомы заболевания.

«После этого на протяжении еще пяти дней нужно носить маску в присутствии других людей», — говорится в сообщении медицинского регулятора CDC.

Получившим бустерную дозу вакцины людям больше не рекомендуется уходить на карантин, но им при этом следует носить маску 10 дней после контакта с заразившимся.

23 декабря практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь сообщил, что в США начинается «чудовищная» волна коронавируса. По его словам, противостоять новому штамму можно, только имея крепкий иммунитет.

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