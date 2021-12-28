США сократили срок изоляции при COVID
Соединенные Штаты сократили вдвое, то есть до пяти дней, рекомендованный срок изоляции при заражении коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 27 декабря.
Время изоляции уменьшили для конкретных случаев, когда у заболевшего отсутствуют симптомы заболевания.
«После этого на протяжении еще пяти дней нужно носить маску в присутствии других людей», — говорится в сообщении медицинского регулятора CDC.
Получившим бустерную дозу вакцины людям больше не рекомендуется уходить на карантин, но им при этом следует носить маску 10 дней после контакта с заразившимся.
23 декабря практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь сообщил, что в США начинается «чудовищная» волна коронавируса. По его словам, противостоять новому штамму можно, только имея крепкий иммунитет.