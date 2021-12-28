Семь человек погибли при падении автобуса в пропасть в Колумбии

Семь человек, в том числе беременная женщина, погибли, более 20 пострадали при падении автобуса в пропасть в центральной части Колумбии. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила газета El Tiempo.

О ДТП на трассе Медельин–Богота в 75 км от города Сан-Луис рассказал мэр Сан-Луиса Генри Суарес. По его словам, автобус принадлежал туристической компании и следовал из Боготы в Кордову с транзитом в Медельин.

«По некоторым сообщениям, падение произошло из-за того, что водитель потерял управление. Он скончался на месте. Были спасены 46 человек, из которых 25 находятся в больнице Сан-Луиса, двое — в Кокорне, пятеро — в Пуэрто-Бояке, двое — в Пуэрто-Триумфе», — рассказал мэр.

У этих людей легкие травмы, они в стабильном состоянии, добавил чиновник. Пять человек с более тяжелыми ранениями были направлены в больницы Рионегро и Медельина. Путешественники, которые не пострадали, остались на месте аварии, чтобы присмотреть за вещами.

Мэр отметил, что личности погибших еще не установлены, ожидается оценка госинспекции и соответствующие экспертизы.

В октябре автобус упал в реку в уезде Пиншань китайской провинции Хэбэй. На кадрах с места происшествия, предоставленных очевидцами, было видно, что из воды едва видна синяя крыша автобуса, а течение в реке очень сильное. Выжившие выбрались на крышу и ждали спасателей.