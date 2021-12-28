Прямой эфир
Мир
США увеличили число направляющихся в Европу танкеров с газом
Мир
Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
Спорт
Молодежная сборная РФ по хоккею обыграла Швейцарию
Общество
Появилось видео с места крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии
Общество
Минздрав Удмуртии сообщил о тяжелом состоянии выжившего при ЧП с вертолетом
Экономика
В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив отключения России от SWIFT
Общество
В Петербурге около 3 млн человек первично привились от COVID-19
Мир
США испугались мировой войны в январе из-за медлительности Байдена
Мир
Энергопуск второго блока БелАЭС запланировали на I квартал 2022 года
Мир
Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом около $770 млрд

Семь человек погибли при падении автобуса в пропасть в Колумбии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семь человек, в том числе беременная женщина, погибли, более 20 пострадали при падении автобуса в пропасть в центральной части Колумбии. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила газета El Tiempo.

«Безопасность — в основном на бумаге»: в чем причина ДТП с автобусами
Аварийность пассажирских перевозок выросла, несмотря на ужесточение мер безопасности

О ДТП на трассе Медельин–Богота в 75 км от города Сан-Луис рассказал мэр Сан-Луиса Генри Суарес. По его словам, автобус принадлежал туристической компании и следовал из Боготы в Кордову с транзитом в Медельин.

«По некоторым сообщениям, падение произошло из-за того, что водитель потерял управление. Он скончался на месте. Были спасены 46 человек, из которых 25 находятся в больнице Сан-Луиса, двое — в Кокорне, пятеро — в Пуэрто-Бояке, двое — в Пуэрто-Триумфе», — рассказал мэр.

У этих людей легкие травмы, они в стабильном состоянии, добавил чиновник. Пять человек с более тяжелыми ранениями были направлены в больницы Рионегро и Медельина. Путешественники, которые не пострадали, остались на месте аварии, чтобы присмотреть за вещами.

Мэр отметил, что личности погибших еще не установлены, ожидается оценка госинспекции и соответствующие экспертизы.

В октябре автобус упал в реку в уезде Пиншань китайской провинции Хэбэй. На кадрах с места происшествия, предоставленных очевидцами, было видно, что из воды едва видна синяя крыша автобуса, а течение в реке очень сильное. Выжившие выбрались на крышу и ждали спасателей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021