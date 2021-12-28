Склад резины загорелся на МКАД

Склад резиновых изделий загорелся на 32-м км МКАД во вторник, 28 декабря.

Из находящегося рядом мотеля эвакуировали постояльцев. Ситуация также осложняется тем, что вблизи пожара располагается автозаправка, передает телеканал РЕН ТВ.

Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.

27 декабря движение по Киевскому шоссе в Москве было перекрыто в обоих направлениях из-за загоревшегося грузовика, перевозящего сжиженный газ. Маршруты автобусов №№304, 304к, 309, 490, 1001, 1002 и 1031 были временно изменены.