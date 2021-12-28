Набиуллина заявила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц

Информация о намерении Центробанка (ЦБ) собирать данные о переводах физических лиц не соответствует действительности, заявила 27 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Это не соответствует действительности. Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, для того, чтобы банки могли эффективно выстраивать здесь работу», — пояснила она в интервью телеканалу «Россия 24».

Она подчеркнула, что в некоторых случаях ЦБ может запросить у кредитных организаций обезличенный реестр платежей, но «тотального контроля за платежами физических лиц или малого, среднего бизнеса» не будет «ни в коем случае».

Ранее в это день СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Центробанк намерен запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей.

В ЦБ «Известиям» рассказали о разработке концепции передачи данных клиента между банками с его согласия с помощью открытых программных интерфейсов. В регуляторе указали, что такой обмен поможет развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность и будет способствовать появлению новых цифровых сервисов для граждан и компаний.