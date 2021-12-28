Появилось новое видео с места крушения Ми-2 в Удмуртии

Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте крушения Ми-2 в Удмуртии. В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых видно, что вертолет упал в чащу леса.

Воздушное судно получило при жесткой посадке крайне серьезные повреждения. Оба члена экипажа оказались зажаты в искореженной кабине.

27 декабря вертолет совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Чайковский в 80 км от Ижевска. В МЧС России заявили, что сообщение о происшествии с вертолетом в Якшур-Бодьинском районе республики поступило от пилота судна в 14:15 мск.

По предварительным данным следователей, перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

Как сообщил во вторник глава республики Александр Бречалов, один член экипажа вертолета Ми-2 скончался. Другой передан бригаде медиков. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Спасатели добирались до места авиакатастрофы на снегоходах в течение нескольких часов. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что на место также выехали три бригады скорой медицинской помощи — реанимационная, врачебная и фельдшерская.