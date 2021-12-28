СК начал проверку после гибели националиста Егора Просвирнина

Следственный комитет начал проверку после гибели националиста Егора Просвирнина в центре Москвы в понедельник, 27 декабря.

Известно, что в момент гибели Просвирнин находился в состоянии наркотического опьянения, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

28 декабря следственные органы окончили работу в квартире погибшего националиста. Следственные мероприятия на месте его жительства продолжались несколько часов.

27 декабря голый мужчина выпал из окна с ножом в руке на Тверском бульваре в центре Москвы. Отмечалось, что он получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков. Позже корреспондент «Известий» сообщил с места происшествия, что погибшим оказался блогер-националист, основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин, которому было 35 лет.

Незадолго до гибели Просвирнин вел себя неадекватно, соседям пришлось вызвать полицию. Жильцы дома слышали ссору мужчины с супругой и тещей.

В 2017 году проект «Спутник и погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес «Спутник и погром» в список запрещенных сайтов.

В 2015 году Просвирнин оказался в поле зрения правоохранителей в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Осуществление действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, публично или с использованием СМИ»).