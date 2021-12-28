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Эксперт назвал приказ США причиной изменения позиции НАТО к России

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Провокации НАТО у российских границ могут стать началом крупномасштабного вооруженного конфликта, заявил замглавы министерства обороны России Александр Фомин на брифинге 27 декабря. Но военные эксперты уверены, что действиями альянса руководят из США, и этим многое объясняется.

«Продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жестко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые бы исключали любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от наших границ», — указал замминистра.

Тревоги года: в Минобороны заявили о подготовке НАТО к конфликту с Россией
По словам замглавы ведомства, военное строительство блока полностью переориентировано на РФ как на потенциального противника

Фомин добавил, что 15 декабря Россия передала американской стороне проект об обеспечении безопасности России и стран Североатлантического договора, а 16 декабря документ был направлен генсекретарю альянса Йенсу Столтенбергу для последующего распространения среди членов НАТО.

«Обычно на пресс-конференции, на брифинги Министерства обороны приглашают всегда всех. Но натовцы не приходят. То, что они сегодня пришли, значит, что им дали команду. Не из Брюсселя, а из США через Брюссель», — считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Он полагает, что подобное поведение — знак того, что в НАТО хотят диалога с Россией.

Военный эксперт Георгий Бовт согласен с коллегой в намерении альянса договариваться с Москвой.

«Россия уже изложила свои стартовые позиции — остановить движение на восток и свернуть инфраструктуру НАТО до ситуации 1997 года. НАТО ответило, что на это пойти не может. В то же время в заявлениях разных представителей Запада говорится, что отдельные положения российских требований подлежат переговорам», — отметил Бовт.

В российском МИДе ранее сообщили, что переговоры России с НАТО о гарантиях безопасности предварительно намечены на 12 января. Власти Швейцарии, где летом проходили переговоры президентов России и США, уже выразили готовность принять этот саммит.

27 декабря Министерство обороны России заявило о готовности приступить к переговорам с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Об этом в ходе консультаций по проектам договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 24 декабря, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

В тот же день представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

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