Прямой эфир
Мир
США увеличили число направляющихся в Европу танкеров с газом
Мир
Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
Наука
На орбиты вывели все 36 запущенных с Байконура спутников OneWeb
Общество
Появилось видео с места крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии
Общество
Минздрав Удмуртии сообщил о тяжелом состоянии выжившего при ЧП с вертолетом
Мир
В Минобороны заявили о готовности к диалогу с НАТО
Мир
Премьер-министр Франции рассказал об усталости жителей страны от пандемии
Мир
США испугались мировой войны в январе из-за медлительности Байдена
Мир
Энергопуск второго блока БелАЭС запланировали на I квартал 2022 года
Мир
Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом около $770 млрд

Замглавы Минобороны Фомин допустил вооруженный конфликт из-за провокаций НАТО у границ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Провокации НАТО у границ России могут привести к вооруженному конфликту. Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в понедельник, 27 декабря.

Тревоги года: в Минобороны заявили о подготовке НАТО к конфликту с Россией
По словам замглавы ведомства, военное строительство блока полностью переориентировано на РФ как на потенциального противника

«В последнее время альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние», — передает слова Фомина «РИА Новости».

Он напомнил об инциденте в Черном море от 23 июня, когда британский эсминец попытался проникнуть в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в Крыму.

27 декабря была назначена встреча Фомина с военными атташе посольств стран – членов НАТО. В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что предложения по гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия, были услышаны и в США, и на Украине, и в странах НАТО.

До этого, 24 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021