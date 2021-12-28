Замглавы Минобороны Фомин допустил вооруженный конфликт из-за провокаций НАТО у границ

Провокации НАТО у границ России могут привести к вооруженному конфликту. Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в понедельник, 27 декабря.

«В последнее время альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние», — передает слова Фомина «РИА Новости».



Он напомнил об инциденте в Черном море от 23 июня, когда британский эсминец попытался проникнуть в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в Крыму.

27 декабря была назначена встреча Фомина с военными атташе посольств стран – членов НАТО. В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что предложения по гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия, были услышаны и в США, и на Украине, и в странах НАТО.

До этого, 24 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении Москвой предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.