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В Ленинградской области росгвардейцы подарили елку 85-летней пенсионерке

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Военнослужащие Росгвардии подарили новогоднюю елку 85-летней пенсионерке из Ленинградской области. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Маргарита Николаевна Рудяк очень переживала, что из-за самоизоляции останется без главного символа Нового года, но росгвардейцы из 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа пришли ей на помощь. Они доставили и установили елку в квартире, а также вручили пожилой женщине подарок, за что она выразила им свою благодарность.

Маргарита Рудяк родилась в 1936 году в Кронштадте в многодетной семье. С началом Великой Отечественной войны ее отец отправился на фронт, в начале блокады Ленинграда ее эвакуировали в Челябинск. Маргарита Рудяк вернулась в родной город уже после Победы.

27 декабря руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что новогодние елки, украшенные известными российскими дизайнерами, подарят столичным детским домам. Он напомнил, что на улице Кузнецкий Мост уже не первый год ставят елки, которые украшают дизайнеры, используя различные концепции.

Традиционная галерея модных новогодних елей, в украшении которых приняли участие известные стилисты, композиторы, артисты балета и музыканты, открылась в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

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