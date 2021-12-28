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Легкоатлетка Клишина оценила свое будущее в качестве тренера

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Российская легкоатлетка Дарья Клишина не планирует заниматься тренерской деятельностью после завершения карьеры. Об этом в понедельник, 27 декабря, спортсменка заявила в интервью RT.

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Клишина пояснила, что не видит себя в роли наставника, и она хотела бы поделиться опытом, но не в качестве основного тренера.

«Скорее, я себя вижу в роли консультанта, который проводит короткие сессии для других тренеров и спортсменов. И если мне поступят такие предложения, с радостью соглашусь. Но быть полноценным тренером мне не хватит терпения», — рассказала Клишина.

Она отметила, что с детства ей поставили «идеальную технику прыжка», и это заслуга сильнейшей в техническом плане российской школы: в Америке тренеры восхищаются этой техникой и не считают нужным исправлять ее. Клишина добавила, что после переезда в Штаты получила другой опыт — скоростной, динамической работы, техники бега и в целом построения рабочего процесса.

Пока спортсменка думает о том, чем займется, когда решит завершить карьеру. Недавно она начала работать с молодым канадским брендом DRYWORLD, который выпускает спортивную одежду, и уже успела выпустить одну коллекцию, на подходе — вторая.

Дарья Клишина — российская прыгунья в длину, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призер чемпионата Европы – 2014, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодежи 2011 года.

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